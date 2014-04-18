Верстальщик

$1000
HTML-версткаЗакрыт24 заявки334 просмотра
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Бюджет по договоренности

В связи с расширением штата, требуется удаленный верстальщик в штат, на полный рабочий день.

Требования:

- валидная, кроссбраузерная верстка

- опыт кроссплатформенной верстки (адаптивность)

- знание less css (не обязательно)

- знание js, jquerry (большой плюс)

- знание технологии параллакс

- быстрая скорость верстки

- знание html (html 5), css (css 3)

Задачи:

- верстка psd исходников в соответствии с тех. заданием

Условия:

- график по своему усмотрению

- зарплата два раза в месяц (в начальных числах и в конце)

- профессиональное обучение

- очень интересные, необычные проекты

Всем приятного времени!)

10 лет назад
baronsite
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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