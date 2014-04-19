Всем привет. Требуется вёрстка несложного макета, включая выпадающий список, и небольшой PHP скрипт (а именно - связанный список, к примеру как этот http://ruseller.com/lessons/les184/example/index.html )

После выбора производителя (их будет около 15), должны появляться определенные модели которые входят в производителя, далее, появляется определенная таблица. К примеру:

Samsung -> l8160 -> Таблица 1

HTC -> One -> Таблица 2