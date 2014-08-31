Верстка сайта под Битрикс

Здравствуйте, требуется сверстать главную страницу интернет магазина маек https://dl.dropboxusercontent.com/u/82729316/Design/mayki-home.png Желательно организовать код придерживаясь одной из техник MCSS OOCSS БЭМ (в частности АНБ) css в LESS От вас примеры кода. И ориентировка по стоимости и срокам. Проект не срочный, важен уровень кода.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день уважаемые фрилансеры.
Нужно Сверстать и на тянуть дизайн на Bitrix.
Со всеми функциями из макета.
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