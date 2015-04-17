OReX

Владислав Халимов OReX

 
32 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Сайт под ключ, программист битрикс, php, html, mysql, js, jquery, bitrix

Byte Eight Lab

Мы диджтл агентство с полным набором сервисов.

Запуск интернет проекта любой сложности, с нуля, за разумные деньги.

Оплата 

  • QIWI - 0% комиссии
  • СберБанк - 0% комиссии
  • WebMoney - 7% комиссии
  • От 250$ включительно - предоплата 50%
Услуги:

http://byteeightlab.ru/services/

Портфолио:

http://byteeightlab.ru/portfolio/

Контакты:

  • Skype: byteeightlab
  • Тел: +7 (905) 503 02-20
  • E-mail: [email protected]
  • Рабочее время: С 12:00 до 18:00 будние, по МСК
Byte Eight Lab - Полный комплекс услуг в интернете

Здравствуйте, меня зовут Владислав. Я собрал команду из специалистов в веб индустрии которая способна выполнить

качественно поставленные задачи. Мы не можем Вам обещать крайне быструю и очень дешевую работу, поскольку

даже самый простой проект в сети интернет требует тщательную проработку, дабы обрести успех и популярность в

сети интернет.

Создание и разработка сайтов:

Если Вы задумываетесь о создании и разработке собственного сайта – то сейчас лишь один звонок нам отделяет все

Ваши мечты от реальности. Создание недорогих и качественных сайтов, а также их последующее обслуживание - основной

вид нашей деятельности. Мы ценим наших клиентов, их пожелания и их время. Создать качественный сайт.

Аргументы «за»:

Сайт – это лицо Вашей компании, которое является важнейшим источником самой свежей и постоянно обновляемой информации.

Наличие сайта увеличит количество клиентов и усилит положительный образ компании. Низкое качество сайта может отпугнуть

Ваших потенциальных клиентов, тогда как высокое качество сайта только укажет на надежность Вашей компании.

PHPJavascriptMySQLHTMLjQueryБитрикс
Портфолио
Отзывы заказчиков
MrColins
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$2000
9 баллов
8 лет назад
Редизайн сайта газеты/журнала
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
dm-web
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Переделать главную и внутреннюю страницы
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Romansom
Роман 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
7 баллов
9 лет назад
Создать для битрикс 301 редирект
Проблема оказалась в Кэше машины и времени ждать ответа не было
Не добросовестный заказчик! Задача заключалась в создании шаблона для редиректа 301: В индексе яндекса 1000 страниц была изменена структура сайта и следствие url Необходимо создать правило 301 редиректа Для 999 страниц по аналогии я сам запишу После того как ответ на задачу получил платить отказался, мою заявку пометил как "Сотрудничество не состоялось" с комментарием "Проблема была решена своими силами".
Ответный отзыв
Ovcharkin
Артём 
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$26
10 баллов
9 лет назад
Корректировки и правки по сайту на Битриксе
Спасибо за работу! Все отлично! Рекомендую!
Адекватный заказчик, оплата в срок, всем рекомендую.
Ответный отзыв
prorok159
Иван 
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$250
10 баллов
9 лет назад
Верстка сайта под Битрикс
Отличный работник!
Хороший заказчик!
Ответный отзыв
Системы управления (CMS)
7 отзывов(-1)
от $500
от 7 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
5 отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
2 отзыва
от $150
от 3 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
2 отзыва
от $250
от 5 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
1 отзыв
от $500
от 7 дней
нет рейтинга
Наполнение сайтов
1 отзыв
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $400
от 7 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $500
от 14 дней
нет рейтинга
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