Сайт под ключ, программист битрикс, php, html, mysql, js, jquery, bitrix

Byte Eight Lab

Мы диджтл агентство с полным набором сервисов.

Запуск интернет проекта любой сложности, с нуля, за разумные деньги.

Оплата

QIWI - 0% комиссии

- 0% комиссии СберБанк - 0% комиссии

- 0% комиссии WebMoney - 7% комиссии

- 7% комиссии От 250$ включительно - предоплата 50%

http://byteeightlab.ru/services/

Портфолио:

http://byteeightlab.ru/portfolio/

Контакты:

Skype: byteeightlab

byteeightlab Тел: +7 (905) 503 02-20

+7 (905) 503 02-20 E-mail: [email protected]

[email protected] Рабочее время: С 12:00 до 18:00 будние, по МСК

Здравствуйте, меня зовут Владислав. Я собрал команду из специалистов в веб индустрии которая способна выполнить

качественно поставленные задачи. Мы не можем Вам обещать крайне быструю и очень дешевую работу, поскольку

даже самый простой проект в сети интернет требует тщательную проработку, дабы обрести успех и популярность в

сети интернет.

Создание и разработка сайтов:

Если Вы задумываетесь о создании и разработке собственного сайта – то сейчас лишь один звонок нам отделяет все

Ваши мечты от реальности. Создание недорогих и качественных сайтов, а также их последующее обслуживание - основной

вид нашей деятельности. Мы ценим наших клиентов, их пожелания и их время. Создать качественный сайт.

Аргументы «за»:

Сайт – это лицо Вашей компании, которое является важнейшим источником самой свежей и постоянно обновляемой информации.

Наличие сайта увеличит количество клиентов и усилит положительный образ компании. Низкое качество сайта может отпугнуть

Ваших потенциальных клиентов, тогда как высокое качество сайта только укажет на надежность Вашей компании.