Byte Eight Lab
Мы диджтл агентство с полным набором сервисов.
Запуск интернет проекта любой сложности, с нуля, за разумные деньги.
Оплата
- QIWI - 0% комиссии
- СберБанк - 0% комиссии
- WebMoney - 7% комиссии
- От 250$ включительно - предоплата 50%
http://byteeightlab.ru/services/
Портфолио:
http://byteeightlab.ru/portfolio/
Контакты:
- Skype: byteeightlab
- Тел: +7 (905) 503 02-20
- E-mail: [email protected]
- Рабочее время: С 12:00 до 18:00 будние, по МСК
Здравствуйте, меня зовут Владислав. Я собрал команду из специалистов в веб индустрии которая способна выполнить
качественно поставленные задачи. Мы не можем Вам обещать крайне быструю и очень дешевую работу, поскольку
даже самый простой проект в сети интернет требует тщательную проработку, дабы обрести успех и популярность в
сети интернет.
Создание и разработка сайтов:
Если Вы задумываетесь о создании и разработке собственного сайта – то сейчас лишь один звонок нам отделяет все
Ваши мечты от реальности. Создание недорогих и качественных сайтов, а также их последующее обслуживание - основной
вид нашей деятельности. Мы ценим наших клиентов, их пожелания и их время. Создать качественный сайт.
Аргументы «за»:
Сайт – это лицо Вашей компании, которое является важнейшим источником самой свежей и постоянно обновляемой информации.
Наличие сайта увеличит количество клиентов и усилит положительный образ компании. Низкое качество сайта может отпугнуть
Ваших потенциальных клиентов, тогда как высокое качество сайта только укажет на надежность Вашей компании.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!