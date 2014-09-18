Требуется составить задание для копирайтеров для сайта. Есть семантическое ядро. Есть сайт под продвижение. Требуется составить задание на тексты
- Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется написать и отредактировать под сео текст на порядка 50 урлов - на 100 тыс. знаков ПРАВОСЛАВНОЙ тематики. прошу откликнуться тех кто в теме и способен написать соответствующий текст.Копирайтинг8 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо настроить яндекс.директ для тематики паломнических поездок из МосквыКонтекстная реклама18 заявокЗакрыт9 лет назад
Вкладываю техническое задание. Дизайн и верстку передадим.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Для нового проекта требуется разработать: лого, лифлет, лендиг-заглушку 1. По лого - есть зарисовка видения от руки. 2. Пример компоновки лифлета - http://99.img.avito.st/1280x960/833185099.jpg 3. Лендинг-заглушка - это название проекта и кнопка ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуются услуги по раскрутке группы вконтакте. характеристики аудитории: Москва 25-45 Мировоззрение=Православие база для раскрутки, группа 3600 живых подписчиков около 90 посещений в деньСоциальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо сделать систему заказа мягкой мебели через сайт: -клиент выбирает механизм дивана -клиент выбирает ткань (не все ткани могут быть в наличии, нужна интеграция с 1С) -клиент выбирает опции (опции могут быть ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо написать статьи на сайт по тематике "искусственный интеллект". Статьи-бизнес иллюстрации на тему того что такое "генетические алгоритмы", алгоритм "A*", и тд на примере бизнес-систем Поиск исходника - начиная с википедии ...Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходим качественный вдумчивый перевод заявки с русского на английский язык в Сколково. Тема: ИТ, искусственный интеллект, производство. Пример текста - по запросу. По объему - около 30 страниц чистого текстаПереводы1 исполнительЗавершен10 лет назад
Есть группа вк требуется пригласить людей (не ботов) Москва 24-30 Мировоззрение: Православие предлагайте ваши сроки/стоимость и прогноз по числу людей/скорости ростаСоциальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо сделать 2 баннера: по аналогии https://pp.vk.me/c624529/v624529128/22421/bQrFPxDQm_M.jpg 1. Поездка в Сергиев Посад 4 апреля добавить картинок Сергиева Посада формат - для контакта и для ...Баннеры12 заявокЗакрыт10 лет назад
9 страниц сайта. Достаточно простой дизайн надо сверстать и натянуть на CMS на выбор: Joomla Wordpress Drupal Instant CMS Typo3HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо отрисовать дизайн сайта программного продукта Отрисовать главную страницу Внутренюю страницу и несколько баннеров Есть разработанный логотип и основа фирменного стиляДизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо разработать дизайн сайта и образец фирменного стиля ИТ-компании в супрематическом стиле (в названии компании есть такая тема)Дизайн сайтов30 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно написать сервер обработки заказов из мобильного приложения. тз по запросуВеб-программирование9 заявокЗакрыт11 лет назад
В команду по разработке мобильного приложения требуется программист чтобы написать клиент приложения по приему заказовМобильные приложения3 заявкиЗакрыт11 лет назад
В команду по разработке мобильного приложения требуется программист чтобы написать сервер обработки заказов. ТЗ по запросуВеб-программирование8 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо отрисовать дизайн мобильного каталога с системой заказа карнизов, рулонных штор. Состав экранов приложения: 1. Главный экран (при запуске) 2. Просмотр страницы описания товарной категории (например из чего состоит рулонная ...Дизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершен11 лет назад
Есть сайт торговой компании. Есть список региональных дилеров Нужно разработать интерфейс для модуля "Карта России". Разработать в текущем дизайне сайта.Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть астериск сервер, он настроен. Надо его поддерживать. Регулярно следить чтобы он работал. При получении жалоб от пользователей - исправлять ошибкиСистемное администрирование7 заявокЗакрыт11 лет назад