mkm2

Андрей mkm2

 
45 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров

a_kryuchkov
Артем 
44 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Дизайн лого+лифлет
Мне было интересно и комфортно выполнять это задание. Заказчик приветствует творческий подход в работе, не увлекается лишними пожеланиями. Поэтому дизайн логотипа и лифлета понравился мне и заказчику. Спасибо за сотрудничество.
Сотрудничество очень понравилось. Исполнитель весьма лоялен к хотелкам заказчика, но при этом не в ущерб качеству. Результат - лифлет после печати оказался даже лучше чем я ожидал.
Ответный отзыв
mrkoste
32 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$90
10 баллов
10 лет назад
Необходимо порезать дизайн и натянуть на CMS
DrupalJoomlaWordPress
Хороший заказчик. Правильная постановка целей и задач.
Рекомендую. Все сделано качественно и в срок
Ответный отзыв
Ghafourian
39 лет
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$60
10 баллов
10 лет назад
Перевод заявки
Прекрасный заказчик с интересным заданием, с удовольствием буду работать еще
Все прошло успешно
Ответный отзыв
BOB41K
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$60
10 баллов
10 лет назад
Распрасить сайт
Сработались нормально.
Быстро, четко оперативно.
Ответный отзыв
design-o0
Владимир 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 часа назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Дизайн сайта программного продукта
Очень понравилось работать с Андреем, четкое ТЗ, всегда был на связи и всегда помогал и объяснял по Тз. Во время оплатил проект, очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Всем рекомендую, отличный заказчик.
Очень рекомендую. Дизайнер выполнил работу на очень высоком уровне.
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