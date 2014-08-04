Нужна поддержка опытного админа. Текущая версия 6.6-2.8.amzn1 Требуется минимум pcre-7.2 или последняя в php. Через yum не ставится. Из исходника не компиллируется. ./configure выдает ошибку: ...
Нужны услуги по поддержке Asterisk
Есть астериск сервер, он настроен. Надо его поддерживать. Регулярно следить чтобы он работал. При получении жалоб от пользователей - исправлять ошибки
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