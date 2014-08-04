Нужны услуги по поддержке Asterisk

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт7 заявок161 просмотр

Есть астериск сервер, он настроен. Надо его поддерживать. Регулярно следить чтобы он работал. При получении жалоб от пользователей - исправлять ошибки

Asterisk
11 лет назад
mkm2
44 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров