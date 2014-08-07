Нужно удаленно настроить сервер отельный для рассылок по огромной базе подписчиков. Отдельный блок. Установить можно любую операционку. Главное настроить так чтобы при рассылке письма не улетали в спам.
Донастроить сервер Linux под нагруженный проект
Есть действующий сайт с посещением 10 000 в сутки и выше.
PHP, MySQL. Написан на самописном движке, делает самые примитивные запросы к mysql, типа выборка по первичному ключу.
С нагрузкой (10к посещений) сервер справляется вполне на отлично.
Создана новая версия этого сайта. PHP, MySQL, Yii Framework.
Новая версия проверена, работоспособна, функционал проверен на этом же сервере, в поддомене.
То есть с единичными посещениями вполне работает.
Проблема - при включении новой версии сайта вместо старой (т.е. на основном домене) - сервер перестает подавать признаки жизни. Сайт не открывается - страница в ожидании ответа. При этом на новом сайте включено кеширование mysql (на уровне фреймворка) и запросов к базе почти нет.
Задача - разобраться в чем проблема и донастроить сервер, либо выявить проблему и указать на нее разработчикам сайта, либо предложить новую конфигурацию оборудования и т.п.
В общем нужно заставить сервер работать с новым сайтом.
Сервер выделенный, физический, в аренде на одном из сервисов, админы сервиса кроме вкл-выкл никаких услуг не предоставляют.
Все конкретные детали и окончательная стоимость работ - в личной переписке.
Добавляйте плз свои заявки, а дальше будем обсуждать.
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