Донастроить сервер Linux под нагруженный проект

Есть действующий сайт с посещением 10 000 в сутки и выше.

PHP, MySQL. Написан на самописном движке, делает самые примитивные запросы к mysql, типа выборка по первичному ключу.

С нагрузкой (10к посещений) сервер справляется вполне на отлично.

Создана новая версия этого сайта. PHP, MySQL, Yii Framework.

Новая версия проверена, работоспособна, функционал проверен на этом же сервере, в поддомене.

То есть с единичными посещениями вполне работает.

Проблема - при включении новой версии сайта вместо старой (т.е. на основном домене) - сервер перестает подавать признаки жизни. Сайт не открывается - страница в ожидании ответа. При этом на новом сайте включено кеширование mysql (на уровне фреймворка) и запросов к базе почти нет.

Задача - разобраться в чем проблема и донастроить сервер, либо выявить проблему и указать на нее разработчикам сайта, либо предложить новую конфигурацию оборудования и т.п.

В общем нужно заставить сервер работать с новым сайтом.

Сервер выделенный, физический, в аренде на одном из сервисов, админы сервиса кроме вкл-выкл никаких услуг не предоставляют.

Все конкретные детали и окончательная стоимость работ - в личной переписке.

Добавляйте плз свои заявки, а дальше будем обсуждать.