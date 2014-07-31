Добавить в заголовок Expires и Last-Modified

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт3 заявки168 просмотров

1.В заголовок интернет-магазина необходимо указать правильный срок Expires:

- для главной страницы нужно указать срок не более 5 дней от текущей даты

- для категорий - 2 недели

- для товаров/статей - 30 дней

2.Создать заголовок Last-Modified:

- для главной страницы нужно указать срок 5 дней до текущей даты

- для разделов – 2 недели

- для страниц товаров/статей – не более 30 дней

Просьба указывать реальную цену и сроки.

Наличие skype.

11 лет назад
suvorov-alex
Александр 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров