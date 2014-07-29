Настройка сайта wordpress/vps

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт5 заявок131 просмотр

Здравствуйте.

Есть сайт с хорошей посещаемостью, работает он на vps.

В последнее время сайт часто начал падать. Просто не работает. Выходит много ошибок.

Я ищу человека, который бы настроил работу сайта.

Работать намерен на долгосрочной основе.

После выполнения работы от потребуется написать подробный отчет о проделанной работе. По оплате договоримся. Выбирать претендента буду на основании отзывов.

WordPress
11 лет назад
wnonamew
Жанибек 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

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