Всем привет! Необходимо настроить MySQL на максимальную производительность на Windows Server - железо неплохое, но мускул ели шевелится....
Срочно нужно установить Ruby
Ищу человека срочно который установит следующие дополения на Сервер
Необходимы руби 1.8.7 и рельсы 2.3.8
1. Установить гем rake 0.8.3
2. Установить гем pg
3. Установить гем rmagick
4. Установить гем hpricot
5. Установить гем haml-rails 0.3.4
Оплата по результату.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное администрирование8 заявокЗакрыт11 лет назад
Дорогие друзья, ищу системного администратора, опытного в вопросах администрирования хостинга, VPS, GIT. Обращаться буду периодически. Главное условие - вы должны быть на связи в скайпе в рабочее время 5 рабочих ...Завершен11 лет назад
Нужно в ближайшее время сделать полный бэкап сайта со всеми базами данных и прочим.Ссылку выложить для скачки.Только от опытных пользователей с отзывами(не менее 10 отзывов)Завершен11 лет назад
- $250
Нужно делать кнопку звонка с сайта, чтобы можно было дать любому сайту такую кнопку для установки и клиенты этого сайта могли звонить на заданную группу на Asterisk Понятно что только на хроме ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Есть сервер в Hetzner (EX40). Стоит Debian 7.6. Есть два домена: 1. domain.net 2. mysite.com У домена mysite.com должны быть 2 NS сервера: ns1.domain.net и ns2.domain.net. Оба домена должны быть ...Системное администрирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Только для жителей Украины. Стоит SentOS 6, жесткий диск системы забивается постоянно логами. Скорей всего лог когда ломятся к удаленному рабочему столу. Нужно : 1 Отключить логи которые засоряют диск. ...Системное администрирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $10
Необходимо их файла удалить определенный текст с одинаковым началом и концом через sed .Завершен11 лет назад
- $50
Перенести несколько сайтов (4+1) на joomla ( на одном поддомен на Piwigo) и 1 wordpress на vps cloud http://www.ovh.ie/vps/vps-cloud.xml с пары хостингов (cp panel и ispmanager). Настроить и запустить ...Завершен11 лет назад
Есть VPS от IHC.ru, тариф земля. На нем около 25 сайтов с доргеном, который парсит контент. При парсинге, в конце выдаётся ошибка: 504 Gateway Time-out Нужно увеличить лимиты и исправить проблему. ...Завершен11 лет назад
Установить и настроить nginx с модулем стримминга mp4, php, ftp, статистика darkstat. Сервер чистый, ОС DebianЗавершен11 лет назад