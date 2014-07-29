Срочно нужно установить Ruby

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен3 заявки157 просмотров

Ищу человека срочно который установит следующие дополения на Сервер

Необходимы руби 1.8.7 и рельсы 2.3.8

1. Установить гем rake 0.8.3

2. Установить гем pg

3. Установить гем rmagick

4. Установить гем hpricot

5. Установить гем haml-rails 0.3.4

Оплата по результату.

Ruby
11 лет назад
kanopelskiy
Евгений 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

tsyuha
47 лет
13 лет в сервисе
Был
3 часа назад
11 лет назад
$15
1 день
Человек адыкватный работу выполнил в срок всем советую.
Прекрасный заказчик. Всем рекомендую! Спасибо.

Заявки фрилансеров

tsyuha
47 лет
13 лет в сервисе
Был
3 часа назад
11 лет назад
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