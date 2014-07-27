Это должен быть демон для Linux который должен в режиме онлайн сканировать логи Exim4 после их появления. То есть, сервер отправляет почту, а данная программа будет сразу отслеживать каждое сообщение. После чего, данная программа должна ...
Решить проблему с VPS
Есть VPS от IHC.ru, тариф земля.
На нем около 25 сайтов с доргеном, который парсит контент.
При парсинге, в конце выдаётся ошибка: 504 Gateway Time-out
Нужно увеличить лимиты и исправить проблему. Тех.поддержка доргена ответила, что ресурсов VPS достаточно.
Выбранный исполнитель
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