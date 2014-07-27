Решить проблему с VPS

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен3 заявки125 просмотров

Есть VPS от IHC.ru, тариф земля.

На нем около 25 сайтов с доргеном, который парсит контент.

При парсинге, в конце выдаётся ошибка: 504 Gateway Time-out

Нужно увеличить лимиты и исправить проблему. Тех.поддержка доргена ответила, что ресурсов VPS достаточно.

11 лет назад
Reriter
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

lstep
37 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Быстро исправил ошибку, спасибо.
Подробное описание проблемы, а следовательно быстрый результат. Спасибо за работу.

Заявки фрилансеров

lstep
37 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад