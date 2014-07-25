Это должен быть демон для Linux который должен в режиме онлайн сканировать логи Exim4 после их появления. То есть, сервер отправляет почту, а данная программа будет сразу отслеживать каждое сообщение. После чего, данная программа должна ...
Apache OpenNLP или Stanford Natural Language
Здравствуйте,
Нужно создать языковую модель с использованием этой программы (http://opennlp.apache.org/index.html) либо http://nlp.stanford.edu/index.shtml
От вас стоимость и есть ли опыт?
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