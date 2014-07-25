Apache OpenNLP или Stanford Natural Language

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Закрыт1 заявка225 просмотров

Здравствуйте,

Нужно создать языковую модель с использованием этой программы (http://opennlp.apache.org/index.html) либо http://nlp.stanford.edu/index.shtml

От вас стоимость и есть ли опыт?

Apache
11 лет назад
freezeman
Алексей 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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