freezeman

Алексей freezeman

 
48 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

master_b
45 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
8 баллов
10 лет назад
Установка и настройка шаблона К2 Joomla
Joomla
норм поработали
Спасибо!!!
Ответный отзыв
ipnet
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$60
2 балла
11 лет назад
Tesseract - установка и настройка для Linux
Linux
!!!
Спасибо! Все на высшем уровне!!!
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DelMadman
Виталий 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$200
8 баллов
11 лет назад
IOS приложение на html5
HTMLiOS
Хорошо поработали!
Все сделано на высшем уровне! Спасибо!
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ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Установка Moses на Linux сервер
Linux
приятный адекватный заказчик
Очень грамотный и профессиональный подход! Установил, настроил и обучил. Рекомендую!!!
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