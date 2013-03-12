Здравствуйте, Хотелось бы установить jitsi.org на выделенный сервер на centos на 8080 порт и связать вход в видеоконференцию только для зарегестрированных пользователей в wordpress в 5 дефолтных комнат на выбор. ...
- Системное администрирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, Хотелось бы исправить парсер сайта, который работает на пхп. Он конвертирует кириллицу в латиницу. То есть в тексте сайта если встречается F, то меняет ее на Ф... И при этом дизайн ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, Требуется установить и настроить этот шаблон: https://demo.gavick.com/joomla25/news/ И добавить минимальные изменения в него, типа добавить вверху баннер, изменение цвета блоков... Сколько ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Здравствуйте, Хотелось бы создать модель языка для системы переводов типа Google Translate - Moses. http://www.statmt.org/moses/?n=Development.GetStarted Сколько будет стоить создание модели и какие сроки?Базы данныхнет заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, Нужен скрипт на HTML5+JS для чтения RSS ленты с facebook страницы. Страница готова, нужно внедрить в существующую страницу этот функционал. Бюджет и сроки какие?Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, Нужно создать языковую модель с использованием этой программы (http://opennlp.apache.org/index.html) либо http://nlp.stanford.edu/index.shtml От вас стоимость и есть ли опыт?Системное администрирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, Имеется база сайта для Mambo 1.0.15, перенес на другой хостинг, обновил ее до Joomla 2.5, кодировка слетела. Сколько будет стоить исправить кодировку базы с Latin-1 на UTF-8?Веб-программирование9 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, С прошедшими вас праздниками!!! Хотелось бы заказать создание двух персонажей в векторе - льва и мыши. Эти персонажи в последствии будут анимированы в Toon Boom. Нужно: ...Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, Нужна программа, которая подключается к Google Api (http://www.google.com/intl/ru/chrome/demos/speech.html) и распознает русскую речь, переводя ее в текст. На основе результатов будет производится то или иное действие. Если кому интересно пишите в личку, ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, Хотелось бы заказать написание приложения под iOS. Стандартные функции, страницы с текстом и фотографиями. Только в контакте нужно определить местонахождение пользователя и проложить путь к офису. Прототип готов. ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $250
Здравствуйте, Все подробно расписано в в доковском файле. Отдельно вышлю ПЗД. К обоим шаблонам добавление поддержки IE6+ 0 ошибок и 0 предупреждений валидности в ...Закрыт12 лет назад
- $50
Здравствуйте, Хотелось бы заказать написание нескольких плагинов для Пивик (http://ru.piwik.org/), к примеру, определение позиций сайта в Яндексе и т.д. Желательно от вас иметь представление об этой системе.Закрыт12 лет назад
- $50
Здравствуйте, Хотелось бы обучить систему Moses (http://www.statmt.org/moses/) определенному языку, чтобы перевод был, к примеру, не город красивый, а красивый город. Есть биязыковые тексты, которыми нужно обучить систему переводить. Насколько я понимаю, для ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт12 лет назад
- $150
Здравствуйте, Необходимо написать расширение для плагина ChronoForms 4.0 RC3.5.2 (Joomla 2.5.9) Задачи: 1) Генерация .PDF и .JPG файлов основанных на шаблоне (HTML или PDF) с выборочными данными ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Здравствуйте, Требуется доработать шаблон на WordPress.HTML-верстка13 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте, Нужно установитьTesseract как описано здесь: http://habrahabr.ru/post/153617/ и обучить его новому языку: https://code.google.com/p/tesseract-ocr/wiki/TrainingTesseract3 Все графические файлы предоставлю. Все должно работать через командную строку на линуксе. Сколько ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен12 лет назад
Здравствуйте, На основе одной из этих или подобных бесплатных программ: http://www.gnu.org/software/ocrad/ http://jocr.sourceforge.net/links.html https://code.google.com/p/python-tesseract/ Хотелось бы иметь вот такой функционал: ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте, Задача вот какая, добавить новый язык (письменность на латинице и арабской) для Windows 8, 7, Vista, XP, Server 2003-2012 (32 и 64 разряд.), вне зависимости от языка ОС. А также и ...Системное программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Здравствуйте, Требуется установить и настроить (и объяснить как добавлять данные) на linux сервер (дистриб любой) эту програму: http://www.statmt.org/moses/?n=Development.GetStarted От вас сроки и цена. ...Настройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Здравствуйте, Имеется сайт, который экспортирует новости в Яндекс Новости. Файл, который выводит рсс не со всем корректно это делает. Время не то, добавляет не нужные теги... Задача в том, подправить скрипт вывода ...Закрыт12 лет назад