Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
8 лет назад
Joomla
Спасибо!
Ответный отзыв
хорошо поработали
$15
10 баллов
9 лет назад
Joomla
Спасибо за хорошо выполненную работу!
Ответный отзыв
Быстрая оплата, приятно было поработать
$10
10 баллов
9 лет назад
Joomla
Всё отлично, решение по поставленной задаче устроило! В будущем, при необходимости, надеюсь обратимся ещё.
Ответный отзыв
Приятно было работать, оплата произведена быстро.
$5
10 баллов
9 лет назад
Joomla
все отлично! рекомендую как надежного исполнителя!
Ответный отзыв
четко поставленное задание и своевременная оплата
$10
10 баллов
10 лет назад
Joomla
Все выполнено быстро, оперативно, мгновенный отзыв на замечания. Одним словом - человек дела. Вопрос финансов поднимался только 2 раза - начало работы и по факту ее полного окончания. Когда работа выполнена - заплатить одно удовольствие. К сожалению, не однократно сталкивался с ситуациями, когда ты даешь понять, что готов заплатить без явных ярких ограничений и просишь довести работу до конца - в результате идет бесконечный торг, а итог - работа не выполнена. Александр - это другой уровень. Молодец, мне было приятно с тобой работать. Очень рекомендую данного молодого человека как специалиста умеющего доделывать все до конца. Буду обращаться в будущем.
Ответный отзыв
четко поставленные задачи и своевременная оплата, отличный заказчик!
Системы управления (CMS)
13 отзывов
$10/час
от $10от 1 часа
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Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от 1 дня
#1046