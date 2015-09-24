master_b

Александр master_b

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Правки, поддержка и создание сайтов

Joomla, Worldpress, Drupal

CSS3/CSS, HTML

Отзывы заказчиков

1nfiniti
Илья 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Установить и доработать шаблон Joomla
Joomla
Спасибо!
хорошо поработали
Ответный отзыв
StylePRO-74
Валентин 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Правки по сайту ( joomla 3.6 )
Joomla
Спасибо за хорошо выполненную работу!
Быстрая оплата, приятно было поработать
Ответный отзыв
ilshat1986
Ильшат 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Внести доработку на сайте на Joomla
Joomla
Всё отлично, решение по поставленной задаче устроило! В будущем, при необходимости, надеюсь обратимся ещё.
Приятно было работать, оплата произведена быстро.
Ответный отзыв
websson
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Правка 2х страниц в Джумла
Joomla
все отлично! рекомендую как надежного исполнителя!
четко поставленное задание и своевременная оплата
Ответный отзыв
nakonechny
Роман 
46 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Доделать шаблон сайта Joomla
Joomla
Все выполнено быстро, оперативно, мгновенный отзыв на замечания. Одним словом - человек дела. Вопрос финансов поднимался только 2 раза - начало работы и по факту ее полного окончания. Когда работа выполнена - заплатить одно удовольствие. К сожалению, не однократно сталкивался с ситуациями, когда ты даешь понять, что готов заплатить без явных ярких ограничений и просишь довести работу до конца - в результате идет бесконечный торг, а итог - работа не выполнена. Александр - это другой уровень. Молодец, мне было приятно с тобой работать. Очень рекомендую данного молодого человека как специалиста умеющего доделывать все до конца. Буду обращаться в будущем.
четко поставленные задачи и своевременная оплата, отличный заказчик!
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Системы управления (CMS)
13 отзывов
$10/час
от $10от 1 часа
#117
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от 1 дня
#1046