Все выполнено быстро, оперативно, мгновенный отзыв на замечания. Одним словом - человек дела. Вопрос финансов поднимался только 2 раза - начало работы и по факту ее полного окончания. Когда работа выполнена - заплатить одно удовольствие. К сожалению, не однократно сталкивался с ситуациями, когда ты даешь понять, что готов заплатить без явных ярких ограничений и просишь довести работу до конца - в результате идет бесконечный торг, а итог - работа не выполнена. Александр - это другой уровень. Молодец, мне было приятно с тобой работать. Очень рекомендую данного молодого человека как специалиста умеющего доделывать все до конца. Буду обращаться в будущем.