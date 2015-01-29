тетка в декрете ищет подработку, чтоб докормить 4 детей (одного родила свекровь)

Неглупая, сообразительная женщина с "золотой" медалькой и "красной" картонкой железнодорожного института жаждет подрабатывать. Кроме знаний, полученных в университете и на работе, обладаю определенным творческим потенциалом (даже справка есть) и могу писать все, что потребуется. За отдельную плату - в стихотворной форме. По причине работы на ж/д и многодетности являюсь стрессоустойчивой ко многим ситуациям и находчивой. Могу научиться практически всему. Хочу денег. Не кучи денег, а денег в пропорциональной зависимости от выполняемой работы. Рассмотрю все предложения.

Опыта работы в качестве профессионального копи- и рерайтера особо нет, но энтузиазм и наличие способностей, надеюсь, перекроют этот недостаток. Больше пяти лет занималась написанием курсовых, рефератов и дипломов. До сих пор официально являюсь экономистом, поэтому могу разбираться в темах: финансы, бухгалтерия, экономика. Знакома немного с ремонтом и строительством. Пишу стихи, в основном, иронического и шутливого толка. Могу писать на тему воспитания и ухода за детьми, для самих детей.

за последнее время были написаны: книга рецептов колумбийской кухни, статьи строительной тематики, технические тексты и переводы для intechlaser.ru, mercury-spb.ru, обзоры и редактура для mora2000.ru, различные стихи и пр.