zhukowa-tatka

Татьяна zhukowa-tatka

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
тетка в декрете ищет подработку, чтоб докормить 4 детей (одного родила свекровь)

Неглупая, сообразительная женщина с "золотой" медалькой и "красной" картонкой железнодорожного института жаждет подрабатывать. Кроме знаний, полученных в университете и на работе, обладаю определенным творческим потенциалом (даже справка есть) и могу писать все, что потребуется. За отдельную плату - в стихотворной форме. По причине работы на ж/д и многодетности являюсь стрессоустойчивой ко многим ситуациям и находчивой. Могу научиться практически всему. Хочу денег. Не кучи денег, а денег в пропорциональной зависимости от выполняемой работы.  Рассмотрю все предложения.

Опыта работы в качестве профессионального копи- и рерайтера особо нет, но энтузиазм и наличие способностей, надеюсь, перекроют этот недостаток. Больше пяти лет занималась написанием курсовых, рефератов и дипломов. До сих пор официально являюсь экономистом, поэтому могу разбираться в темах: финансы, бухгалтерия, экономика. Знакома немного с ремонтом и строительством. Пишу стихи, в основном, иронического и шутливого толка. Могу писать на тему воспитания и ухода за детьми, для самих детей.

за последнее время были написаны: книга рецептов колумбийской кухни, статьи строительной тематики, технические тексты и переводы для intechlaser.rumercury-spb.ru, обзоры и редактура для mora2000.ru, различные стихи и пр.

Портфолио

Отзывы заказчиков

master_b
45 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$22
9 баллов
10 лет назад
Необходим рерайт
работа сделана качественно, рекомендую
Во всех смыслах положительный заказчик. Рекомендую.
Ответный отзыв
H2O2
Иван 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
$6
10 баллов
10 лет назад
Техническая статья
Требовалось написать статью, при этом вникнуть в тему. Татьяна написала ее качественно, при этом указала на ошибки в уже существующих текстах. Приятное общение, ясность в понимании задачи и заметный профессионализмом - залог успеха! Мои рекомендации.
Иван дал не просто задание, а всячески помог разобраться в довольно сложной по техничности теме. Также оплатил работу не только вовремя, но и в хорошем количестве ден.средств. За что ему - большое спасибо, а будущим исполнителям - мои всяческие рекомендации.
Ответный отзыв
epigraf
34 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$3
10 баллов
10 лет назад
Строительство (статьи)
Сработались быстро. Чувствуется, что копирайтер и правда с опытом; приятна в общении, пунктуальна, внимательно относится к замечаниям. Тексты на выходе высокого качества. Одним словом, рекомендую!
Порядочный и честный заказчик, приятный в общении. Предоставляет работу с подробным ТЗ и большим выбором тем, оплачивает вовремя. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$8/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга