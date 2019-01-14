H2O2

Иван H2O2

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Труд облагораживает человека
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$140
выплачено фрилансерам
40%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
13
безопасных платежей

  • Фронтенд сайта на React

    Требуется разработка фронтенда сайта на React с использованием компонентной библиотеки MUI. Готовы прототипы страниц и вся логика. Необходима реализация визуального редактора с возможностью кастомизации, регистрацией пользователей и адаптивным дизайном. API к бэкенду предоставляется, необходимо создать временную базу данных. Укажите опыт работы и примеры выполненных проектов.

    Адаптивная версткаРазработка фронтендаReact
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Бэкенд на node JS для сайта

    Ищется программист для разработки бэкенда на Node.js. Задача включает создание визуального кастомного редактора с регистрацией пользователя и интеграцией с базой данных. Прототип и API уже подготовлены. В заявке укажите опыт работы с Node.js и примеры проектов.

    Разработка бэкендаNode.js
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Верстка коробки для карт

    $10

    Требуется сверстать коробку для карт, используя готовый штамп и предоставленные тексты и изображения. Рисовать не требуется, только верстка по ТЗ. Штамп будет предоставлен.

    Верстка полиграфии7 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Модель 3D obj

    Необходимо доработать 3D-модель фигурки в формате obj для 3D-печати. Требуется добавить выпуклости, детали и складки, основываясь на имеющейся текстуре. Обсуждение стоимости и объема работы после анализа задачи.

    3D-графика2 исполнителя
    Завершен
    2 года назад

  • Сделать промо видео-ролик (1мин)

    Необходимо создать промо видео-ролик длительностью 1 минута. Все футажи и графические материалы будут предоставлены. Ваша задача: обработка, музыка, эффекты и монтаж. Срок выполнения - 3 дня.

    Видеомонтаж16 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Отрисовать лого

    Есть готовый логотип состоящий из 9 шестёрок. Нужно его отрисовать. Дело очень простое, в векторе отрисовывается один виток (шестерка) и дублируется 9 раз по кругу. Подробности и картинки скину исполнителю. Срок 1 ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Добавить надпись на фото

    Требуется переименовать фотографии (поставить номера) и добавить на фотографии с помощью программы XnConvert (по готовому моему шаблону) надпись, которая есть в таблице. Работа очень простая, нужна лишь внимательность. Переименовать нужно 350 фотографий, и по парно ...

    Обработка фотографий12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка одной страницы

    Нужно сверстать одну страницу, адаптивно. Страница - 1 экран, несколько картинок и текст. 1 колонка. Оплата по готовности 500р.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нужен лого

    Требуется сделать логотип по нашим готовым материалам. Элементы лого уже отрисованы в лайнах. Нужно раскрасить и придумать конструкцию из элементом. Сделать быстро. Оплата по готовности рублей 500.

    Логотипы и Знаки15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Калькулятор для сайта

    Требуется сделать калькулятор, который будет показывать какие баффы и дебаффы получит игрок, выбрав соответствующего персонажа. Оплата по готовности 1к.

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Приложение для Андройд

    Нужно сделать простое приложение, которое бы подгружало уже сверстанную версию для мобильного и планшетного сайта внутрь себя. Интегрировать оплату, поставить защиту от копирования. Работа по договору. О стоимости будем договариваться.

    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Поправить верстку

    Срочно нужно подправить вёрстку. Сделать адапативным отображение логотипа и фона сайта. Оплата по готовности 205 р.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Скрипт вывода заданного текста в файл по времени

    Нужно создать скрипт который выводит текст в заданное время в текстовый файл. Либо можно настроить через гугл таблицы. В течение суток есть три периода времени по 2 часа. Когда реальное время попадает ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Видео-Тизер

    Нужно сделать видео-тизер крутой, примерно 3-5 секунд. Оплата по готовности 500 р.

    Видеомонтаж16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Отрисовка логотипа

    Есть простой геометрический логотип в расте. Надо перевести его в вектор. Час-два работы. Оплата по готовности - 500 р. Сделать к завтрашнему обеду.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Логотип

    Требуется сделать логотип. Я дам несколько готовых вариантов. Посмотрев на них, нужно будет накидать 5-6 скетчей карандашом подобное. Лучшие варианты, так же в цвете карандашом. Из них один на чистовик в ...

    Логотипы и Знаки13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка макетов

    Есть действующий сайт. Нужно обновить верстку. Макеты в psd. Работать на живом сайте. Верстка фиксированная, только для декстопа. Сделать нужно за два дня. Объем соответствующий. Детали дам в ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад
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Отзывы фрилансеров

Jknb1
Данил 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$40
10 баллов
2 года назад
Модель 3D obj
Сначала немного насторожило что предыдущий исполнитель пропал, но немного поработав с Иваном все сомнения быстро развеялись. Иван опытный заказчик, знает чего хочет и умеет чётко это изложить. Постоянно был на связи. От сотрудничества остался очень приятный осадок. Буду рад работать с ним снова. Всем рекомендую!
Всё сделано просто отлично! Спасибо!
Ответный отзыв
DanSoll
Даниил 
24 года
4 года в сервисе
Был
17 дней назад
$100
10 баллов
3 года назад
Написать скрипт для сайта
Оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству
Сделан проект в сроки и в соответствии с ТЗ. Приятно работать с человеком.
Ответный отзыв
Korsia
34 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
$3
9 баллов
5 лет назад
Верстка одной страницы
Все хорошо
Всё хорошо!
Ответный отзыв
kalsefer
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$4
10 баллов
6 лет назад
Отрисовать лого
Отличное постановление задачи, точно знает, что необходимо и моментальная оплата РЕКОМЕНДУЮ
Сергей всё сделал очень быстро и ровно так, как и требовалось. Удачи с заказами. Мои рекомендации.
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DashaPaw
Дарья 
28 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$7
9 баллов
6 лет назад
Отрисовка логотипа
Все отлично
Всё отлично.
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