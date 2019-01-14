Требуется разработка фронтенда сайта на React с использованием компонентной библиотеки MUI. Готовы прототипы страниц и вся логика. Необходима реализация визуального редактора с возможностью кастомизации, регистрацией пользователей и адаптивным дизайном. API к бэкенду предоставляется, необходимо создать временную базу данных. Укажите опыт работы и примеры выполненных проектов.
- HTML-верстка9 заявокЗакрыт10 месяцев назад
Ищется программист для разработки бэкенда на Node.js. Задача включает создание визуального кастомного редактора с регистрацией пользователя и интеграцией с базой данных. Прототип и API уже подготовлены. В заявке укажите опыт работы с Node.js и примеры проектов.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 месяцев назад
- $10
Требуется сверстать коробку для карт, используя готовый штамп и предоставленные тексты и изображения. Рисовать не требуется, только верстка по ТЗ. Штамп будет предоставлен.Верстка полиграфии7 заявокЗакрытгод назад
Необходимо доработать 3D-модель фигурки в формате obj для 3D-печати. Требуется добавить выпуклости, детали и складки, основываясь на имеющейся текстуре. Обсуждение стоимости и объема работы после анализа задачи.3D-графика2 исполнителяЗавершен2 года назад
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо создать промо видео-ролик длительностью 1 минута. Все футажи и графические материалы будут предоставлены. Ваша задача: обработка, музыка, эффекты и монтаж. Срок выполнения - 3 дня.Видеомонтаж16 заявокЗакрыт4 года назад
Есть готовый логотип состоящий из 9 шестёрок. Нужно его отрисовать. Дело очень простое, в векторе отрисовывается один виток (шестерка) и дублируется 9 раз по кругу. Подробности и картинки скину исполнителю. Срок 1 ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется переименовать фотографии (поставить номера) и добавить на фотографии с помощью программы XnConvert (по готовому моему шаблону) надпись, которая есть в таблице. Работа очень простая, нужна лишь внимательность. Переименовать нужно 350 фотографий, и по парно ...Обработка фотографий12 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сверстать одну страницу, адаптивно. Страница - 1 экран, несколько картинок и текст. 1 колонка. Оплата по готовности 500р.Завершен6 лет назад
Требуется сделать логотип по нашим готовым материалам. Элементы лого уже отрисованы в лайнах. Нужно раскрасить и придумать конструкцию из элементом. Сделать быстро. Оплата по готовности рублей 500.Логотипы и Знаки15 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужны переводы с китайского. От вас цена.Переводы11 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется сделать калькулятор, который будет показывать какие баффы и дебаффы получит игрок, выбрав соответствующего персонажа. Оплата по готовности 1к.Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать простое приложение, которое бы подгружало уже сверстанную версию для мобильного и планшетного сайта внутрь себя. Интегрировать оплату, поставить защиту от копирования. Работа по договору. О стоимости будем договариваться.Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Срочно нужно подправить вёрстку. Сделать адапативным отображение логотипа и фона сайта. Оплата по готовности 205 р.Завершен6 лет назад
Нужно создать скрипт который выводит текст в заданное время в текстовый файл. Либо можно настроить через гугл таблицы. В течение суток есть три периода времени по 2 часа. Когда реальное время попадает ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно сделать видео-тизер крутой, примерно 3-5 секунд. Оплата по готовности 500 р.Видеомонтаж16 заявокЗакрыт6 лет назад
Для действующего сайта на Yii нужно внедрить несколько функций. Розыскивается человек, умеющий с этой системой работать. В точности с back'ом. Детали напишу в общении.Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть простой геометрический логотип в расте. Надо перевести его в вектор. Час-два работы. Оплата по готовности - 500 р. Сделать к завтрашнему обеду.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется сделать логотип. Я дам несколько готовых вариантов. Посмотрев на них, нужно будет накидать 5-6 скетчей карандашом подобное. Лучшие варианты, так же в цвете карандашом. Из них один на чистовик в ...Логотипы и Знаки13 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть действующий сайт. Нужно обновить верстку. Макеты в psd. Работать на живом сайте. Верстка фиксированная, только для декстопа. Сделать нужно за два дня. Объем соответствующий. Детали дам в ...Завершен7 лет назад