Drupal версия 7.59. Ищем программиста чтобы сделать фильтр на сайте недвижимости как joxi.ru/8239vvaUJWog5r с живым поиском (подгрузка данных на AJAX).Нужен адаптивынй дизайн и переписать все запросы в БД так как они исполняются по 3 7 сек. вместо ...
Добавление нескольких функций для сайта на Yii
Для действующего сайта на Yii нужно внедрить несколько функций. Розыскивается человек, умеющий с этой системой работать. В точности с back'ом. Детали напишу в общении.
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