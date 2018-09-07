Добавление нескольких функций для сайта на Yii

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок156 просмотров

Для действующего сайта на Yii нужно внедрить несколько функций. Розыскивается человек, умеющий с этой системой работать. В точности с back'ом. Детали напишу в общении.

Yii
7 лет назад
H2O2
Иван 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров