Программист под WooCommerce (WordPress)

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Закрыт3 заявки143 просмотра

Здравствуйте. Интернет-магазин на WordPress с использованием плагина WooCommerce. Были настроены вариативные товары по выбору цвета. Появилась необходимость разделить вариативные товары на простые, где у каждого будут свой цвет, изображение, описание, метаданные и URL. При этом у одной и той же модели нужно сделать выбор цвета, как на вариативных товарах, но по клику посетитель переходил бы на другую страницу. 

Возможный алгоритм: для товаров задать атрибуты (модель и цвет). Искать общую модель и выводить на карточке товара доступные цвета этой же модели со ссылками на соответствующие страницы. Может указать в файле шаблона functions.php какую-то функцию. 

А так выбор решения задачи наверняка достаточно большой.

WooCommerceWordPress
7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

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