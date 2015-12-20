Необходимо настроить программу ePochta Mailer прога, уже установлена. Нужен всего человек, который наладит рассылку писем. TeamViewer для удаленного доступа, уже установлен. Цена договорная. Оплата по факту выполненной работы.
Программист под WooCommerce (WordPress)
Здравствуйте. Интернет-магазин на WordPress с использованием плагина WooCommerce. Были настроены вариативные товары по выбору цвета. Появилась необходимость разделить вариативные товары на простые, где у каждого будут свой цвет, изображение, описание, метаданные и URL. При этом у одной и той же модели нужно сделать выбор цвета, как на вариативных товарах, но по клику посетитель переходил бы на другую страницу.
Возможный алгоритм: для товаров задать атрибуты (модель и цвет). Искать общую модель и выводить на карточке товара доступные цвета этой же модели со ссылками на соответствующие страницы. Может указать в файле шаблона functions.php какую-то функцию.
А так выбор решения задачи наверняка достаточно большой.
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