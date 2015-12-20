Программист под WooCommerce (WordPress)

Здравствуйте. Интернет-магазин на WordPress с использованием плагина WooCommerce. Были настроены вариативные товары по выбору цвета. Появилась необходимость разделить вариативные товары на простые, где у каждого будут свой цвет, изображение, описание, метаданные и URL. При этом у одной и той же модели нужно сделать выбор цвета, как на вариативных товарах, но по клику посетитель переходил бы на другую страницу.

Возможный алгоритм: для товаров задать атрибуты (модель и цвет). Искать общую модель и выводить на карточке товара доступные цвета этой же модели со ссылками на соответствующие страницы. Может указать в файле шаблона functions.php какую-то функцию.

А так выбор решения задачи наверняка достаточно большой.