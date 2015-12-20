Необходимо настроить программу ePochta Mailer прога, уже установлена. Нужен всего человек, который наладит рассылку писем. TeamViewer для удаленного доступа, уже установлен. Цена договорная. Оплата по факту выполненной работы.
Нужен бот
Нужен бот который перехватывает заказы сити мобил и везет. В москве
Заявки фрилансеров
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