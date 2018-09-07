Написать скрипт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка113 просмотров

Написать скрипт, который будет собирать данные объявлений по продаже машин с популярных российских сайтов бесплатных объявлений и записывать в базу данных. 

Сайт: 

1. Личный кабинет – для клиентов 

2. Админка – для менеджеров 

Подробное описание задания в прикрепленном файле. 

Прошу оценить объем работ и цену. 

Сколько по времени займет реализация?

7 лет назад
alex_themniy
29 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров