Плагин (генерированного контента + парсера) для WordPress

Здравствуйте, необходимо написать плагин парсера и генерирования контента на сайте на WordPress.

Суть:

Сайт должен генерировать контент + добавлять адреса отделений с 2ГИС. Примеры страниц как должно это выглядить:

ufmsrus.ru/chistopol/

ufmsrus.ru/chita/

Обратите внимание контент одинаковый, только изменены название городов и добавлены адреса отделений (на этом сайте адреса скопированы с другого сайт)

Автоматическое добавление текста страницы который я предоставлю в них необходимо изменить: title, h1, описания к страницам про города, оформления статьи. Мне просто необходимо просто ввести правильное название города, дальше плагин должен создаст текст страницы, заголовков. Далее обратится к 2ГИС и вписать адреса отделений.

Полное ТЗ загрузил