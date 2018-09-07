Плагин (генерированного контента + парсера) для WordPress

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Закрыт2 заявки109 просмотров

Здравствуйте, необходимо написать плагин парсера и генерирования контента на сайте на WordPress. 

Суть:  

Сайт должен генерировать контент + добавлять адреса отделений с 2ГИС. Примеры страниц как должно это выглядить: 

ufmsrus.ru/chistopol/ 

ufmsrus.ru/chita/ 

Обратите внимание контент одинаковый, только изменены название городов и добавлены адреса отделений (на этом сайте адреса скопированы с другого сайт) 

Автоматическое добавление текста страницы который я предоставлю в них необходимо изменить: title, h1, описания к страницам про города, оформления статьи. Мне просто необходимо просто ввести правильное название города, дальше плагин должен создаст текст страницы, заголовков. Далее обратится к 2ГИС и вписать адреса отделений.  

Полное ТЗ загрузил 

WordPress
7 лет назад
forest1377
Дмитрий 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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