Перенос сайта с мегагруп на другой хостинг и другую CMS

Необходимо перенести сайт с мегагруп на другой хостинг и другую CMSи сделать сайт интернет-магазин Wordpress WooCommerce(всего три старых существующих сайта: http://newstylespb.ru, http://okna-nstyle.ru и http://dveri-nstyle.ru ). Сайты на системе управления мегагрупп(они архивы не дают). Необходимо их перенести на новый хостинг, и систему управления Wordpress оставив старые доменные имена. На сайтах необходимо изменить дизайн и кое-где структуру и добавить возможности интернет магазина(WooCommerce). В теории проще созать новые сайты, перенести часть контента, и настроить редиректы на страницы которые занимают хорошие позиции. Есть техническое задание для главной страницы.