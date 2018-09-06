Требуется доработать js функцию общения клиентов на сайте jquery
Правки сайта на руби
Ищем специалиста работающего на Rubi on Rails. Сайт создан на этом фреймворке. Требуются текущие доработки, изменения, и т. п. на постоянной основе. Предпочтение отдается почасовой оплате.
Типы задач:
- сделать адаптивную таблицу по образу и подобию (образ и подобие предоставляется)
- подправить-убрать что-то с главной
- довести до ума статистику на сайте в админке http://joxi.ru/DmB4gQvtwJ4XBA
- изменить отображение новостей
И прочее.
Заявки фрилансеров
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