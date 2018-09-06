Правки сайта на руби

Ищем специалиста работающего на Rubi on Rails. Сайт создан на этом фреймворке. Требуются текущие доработки, изменения, и т. п. на постоянной основе. Предпочтение отдается почасовой оплате.

Типы задач:

- сделать адаптивную таблицу по образу и подобию (образ и подобие предоставляется)

- подправить-убрать что-то с главной

- довести до ума статистику на сайте в админке http://joxi.ru/DmB4gQvtwJ4XBA

- изменить отображение новостей

И прочее.