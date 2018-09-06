Необходимо помощь в доработке сайта
Парсер статистики Инстаграм аккаунтов
Добрый день. Нужен парсер.
Цель парсера: собирать по списку аккаунтов в Инстаграместатистику аккаунтов, их язык, тематику и статистику видео-постов: просмотры и
количество комментариев под видео-постами. Результаты должны выгружаться на
страницу в гугл докс, ссылка задается в настройках.
Основные требования:
* Скорость: более 3500 блогеров парсер должен обходитьменее, чем за 5 часов.
* Достоверность данных: настоящее (и неслучайное) количествопросмотров и комментариев.
* Минимум потерь данных: не более 2% от общего количества видео-постов.
* Парсер предназначен для хостинга. Обязательно послесоздания скрипта нужно установить и отладить его на хостинге заказчика.
* Результаты должны выгружаться на страницу в гугл докс,которая задается в настройках.
Полное ТЗ, интерфейс и пример выходного файла находятся поссылке yadi.sk/d/yd0gMLS_3Z9kQD
Предлагайте цены, сроки, похожие работы.
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