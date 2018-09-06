Парсер статистики Инстаграм аккаунтов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок129 просмотров

 

Добрый день. Нужен парсер.    

 

Цель парсера: собирать по списку аккаунтов в Инстаграместатистику аккаунтов, их язык, тематику и статистику видео-постов: просмотры и

количество комментариев под видео-постами. Результаты должны выгружаться на

страницу в гугл докс, ссылка задается в настройках.  

 

Основные требования:    

* Скорость: более 3500 блогеров парсер должен обходитьменее, чем за 5 часов.  

* Достоверность данных: настоящее (и неслучайное) количествопросмотров и комментариев.  

* Минимум потерь данных: не более 2% от общего количества видео-постов.  

* Парсер предназначен для хостинга. Обязательно послесоздания скрипта нужно установить и отладить его на хостинге заказчика.  

* Результаты должны выгружаться на страницу в гугл докс,которая задается в настройках.  

 

Полное ТЗ, интерфейс и пример выходного файла находятся поссылке  yadi.sk/d/yd0gMLS_3Z9kQD    

Предлагайте цены, сроки, похожие работы.

 

7 лет назад
ruslan_zet
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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