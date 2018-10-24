На базе woocommerce|wordpress сделать каталог электронных товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок201 просмотр

На базе woocommerce|wordpress сделать каталог электронных товаров + личный кабинет пользователя.

1. Пользователь с сайта должен иметь возможность:

-Зарегистрироваться (упрощенная процедура, запрашивается только email + telegram)

-Выбрать товар из каталога на сайте, положить его в корзину

-Оплатить через платежную систему InterKassa

Каталог на сайте содержит товары типов (каждому типу дополнительно идет описание характеристик):

Выделенный сервер

Виртуальный сервер

Размещение сервера

IP адрес

Поддержка

2. У пользователя должен быть личный кабинет, в нем должно быть:

- Видны оплаченные товары и срок их оплаты

- Возможность написания заявки в поддержку

- Возможность продления срока оплаты

3. У администратора должен быть список пользователей с их товарами, платежами и сроками оплат

WooCommerceWordPress
7 лет назад
flyrider
Дмитрий 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

alex891
42 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$800
22 дня
Работа выполнена по ТЗ.
Хороший заказчик, интересный проект.

Заявки фрилансеров

alex891
42 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад

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