Доработка программной части сайта

Вам надо подготовить сервер, на котором будет java не ниже 8 (Oracle), jetty (не ниже 9.3 можно аналоги – resin или tomcat), postgresql не ниже 9.6, redis и nginx или иной проксирующий вебсервер.

Залить сайт на сервер.

Написать визуализацию графиков для криптовалютного работа и сделать интеграцию с сайтом.

Сайт написан на java и серверная java.

Так же требуется интеграция других вещей по боту на сайт.

Оплата по этапам работы.