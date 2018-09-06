Доработка программной части сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок119 просмотров

Вам надо подготовить сервер, на котором будет java не ниже 8 (Oracle), jetty (не ниже 9.3 можно аналоги – resin или tomcat), postgresql не ниже 9.6, redis и nginx или иной проксирующий вебсервер. 

Залить сайт на сервер. 

Написать визуализацию графиков для криптовалютного работа и сделать интеграцию с сайтом. 

Сайт написан на java и серверная java. 

Так же требуется интеграция других вещей по боту на сайт. 

Оплата по этапам работы. 

JavaNginxPostgreSQLRedis
7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

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