Разобраться и доработать сайт.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки133 просмотра

Сайт сделали на ларве и React. Есть реальное ТЗ. Во время работы все время вносили свои изменения не по ТЗ. Взяли деньги. Наделали косяков.

sto1.online

Нужна помощь в доработке.

Готовы к дальнейшей работе на постоянной основе.

7 лет назад
artvbg
45 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров