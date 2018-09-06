Сайт www_sadykhan_kz сделан на фреймворк UI-1 Задача: сделать что бы баннеры выводились в указанных на картинке областях, а выбираться изображения должны в админке, если картинка не выбрана, то баннер должен быть не видим и ...
Доработка и адаптация дизайна шаблона WP (движок - WP)
Требуется доработка и адаптация дизайна сайта на предустановленном шаблоне WP (движок - WP).
Подразумевает:
1) доработку шапок страниц
2) настройка слайдеров на Slider Revolution
3) доработка/настройка футера и header´a
4) SEO и все, что с этим связано
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