Доработка и адаптация дизайна шаблона WP (движок - WP)

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Закрыт4 заявки137 просмотров

Требуется доработка и адаптация дизайна сайта на предустановленном шаблоне WP (движок - WP).

Подразумевает:

﻿1) доработку шапок страниц

﻿2) настройка слайдеров на Slider Revolution

﻿3) доработка/настройка футера и header´a

﻿4) SEO и все, что с этим связано

WordPress
7 лет назад
abracham
Антон 
58 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров