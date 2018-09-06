JavaScript проект по Dota2

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Закрыт2 заявки182 просмотра

Имеется недоделанный проект игровой тематики, игра Dota 2.   

Нужен Full-Stack программист. 

FrontEnd: React   

BackEnd: Node.JS   

В данный момент имеется свёрстанный сайт, авторизация на сайте и профиль.   

Оплата поэтапная договорная, приветствуется человек, который любит Доту.  

Срок: 1 месяц

JavaScriptNode.js
7 лет назад
gamedrive
Игорь 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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