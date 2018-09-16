Разработка сети-поддоменов

Есть ТЗ для реализации региональных поддоменов для интернет-магазина, которое купил у агентства, вчера прислали, теперь мне нужно понять, хорошее ли это ТЗ и найти программиста, кто реализует этот проект.

Как мне кажется ТЗ плохое, т.к. нет инструкций, но мне нужны комменты от специалиста, чтобы отправить ТЗ на доработку.

В общем суть такая, пишите свои комментарии по ТЗ, я его отправлю на доработку, и тот программист, кто больше всего даст дельных комментов по ТЗ и будет заинтересован его реализовать, и будет выполнять проект!

https://docs.google.com/document/d/1YD3ttliv4W6F8BiKMouO9cBodaEqqXlnONwDGYiQKUI/edit#