Разработка сети-поддоменов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка235 просмотров

Есть ТЗ для реализации региональных поддоменов для интернет-магазина, которое купил у агентства, вчера прислали, теперь мне нужно понять, хорошее ли это ТЗ и найти программиста, кто реализует этот проект.

Как мне кажется ТЗ плохое, т.к. нет инструкций, но мне нужны комменты от специалиста, чтобы отправить ТЗ на доработку.

В общем суть такая, пишите свои комментарии по ТЗ, я его отправлю на доработку, и тот программист, кто больше всего даст дельных комментов по ТЗ и будет заинтересован его реализовать, и будет выполнять проект!

https://docs.google.com/document/d/1YD3ttliv4W6F8BiKMouO9cBodaEqqXlnONwDGYiQKUI/edit# 

7 лет назад
FerrisBuller
Артем 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Awful33
Максим 
32 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$10
2 дня
Escrow
все ок
Норм все.

Заявки фрилансеров

Awful33
Максим 
32 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад