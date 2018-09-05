Доработать вторую часть строительного калькулятора

Ребят. Есть задача разработать backend интернет-магазина с интеграцией с 1C: Бухгалтерия. Дизайн сейчас находится в разработке, верстка будет после дизайна. Нужен программист. По функционалу сайт похож на https://24tort.ru, только без личного кабинета. ...