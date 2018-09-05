Необходимо разработать backend интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки149 просмотров

Ребят. Есть задача разработать backend интернет-магазина с интеграцией с 1C: Бухгалтерия. Дизайн сейчас находится в разработке, верстка будет после дизайна. Нужен программист. По функционалу сайт похож на https://24tort.ru, только без личного кабинета.

Реализация на битриксе не подходит!

Возможный вариант OpenCart с каким-либо модулем для интеграции, но вообще надеюсь на ваши опыт и практику. Оставляйте свои предложения, сроки и вилку цен (либо цена от).

Opencart
7 лет назад
nomelodic
Вячеслав 
33 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

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