Нужно ускорить работу сайта и сделать чтобы сайт выдерживал нагрузку 300~500 онлайн посетителей одновременно. Сейчас при 180+ онлайн посетителей начинает подтормаживать, после 200+ сайт уходит в down time.

Отвечаю сразу на вопрос про сервер и CMS

OpenCart Версия ocStore 2.3.0.2.3

VDS достаточно мощный.

16 CORE CPU

32 ГБ RAM

500 ГБ SSD

1. Выяснить причину, что или какой скрипт, запрос отправляет сервер в даун. Устранить.

2. Ускорить работу сайта.

2.1 На основной странице и на всех других страницах, подгружается карта Яндекса от модуля доставки СДЭК.

Скрин: https://prnt.sc/kqxm3q Это тоже значительно замедляет работу сайта. Нужно убрать этот скрипт подгрузки Яндекс карт и сделать чтобы он подгружался только на странице оформления заказа.

адрес сайта/simplecheckout

2.2. Во время 150+ онлайн посетителей начинает подтормаживать страница оформления заказа и после каждого ввода в поля информации, обновление происходит по 15-20 секунд.

Скрин: https://prnt.sc/kqxowc

Нужно кешировать одинаковые запросы или ускорить, чтобы такого не наблюдалось.

2.3. На сайте подключены:

счётчик Яндекс метрики;

счётчик Google Analitycs;

Google Tag;

Criteo; - Сервис ремаркетинга рекламы

JivoSite; - Онлайн чат для общения с пользователями

Можно ли все сторонние ресурсы перечисленные выше, подгружать после полной загрузки сайта? спустя 2-3 секунды? Ускорит ли этот загрузку страницы.

3. В google pagespeed уменьшить показатели красного, это то что сильно замедляет скорость загрузки страницы:

https://prnt.sc/kqxvss

Все внесенные правки не должны затронуть функционал сайта.

Для спасения текущего печального положения сайта, подключил к сайту CDN CloudFlare, который

кеширует и сжимает: css, html, javascript, ускоряет загрузку javascript, оптимизирует изображение.

Без CDN сайт открывается по 5~6 секунд.

Так же установил модуль кеширования страниц (ситуацию не спасло)

V2pagecache - кэширование (ускорение) opencart

https://github.com/budgetneon/v2pagecache

Было замечено что из Украины сайт грузится за доли секунды. 1~2. Видимо Украина блокирует сервисы Яндекса, точной причины не известно. Но из Украины сайт летает.

Нужен ответственный и грамотный человек, который оптимизирует работу сайта.

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