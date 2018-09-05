Интересует только веб-страница. Написать бота под бк контору фонбет, ставки будут делаться только на тм голов.Нужно будет реализовать возможность добавления нескольких аккаунтов и проставления 1 ставки сразу несколькими аккаунтами. Более ...
Ускорить работу сайта
Нужно ускорить работу сайта и сделать чтобы сайт выдерживал нагрузку 300~500 онлайн посетителей одновременно. Сейчас при 180+ онлайн посетителей начинает подтормаживать, после 200+ сайт уходит в down time.
Отвечаю сразу на вопрос про сервер и CMS
OpenCart Версия ocStore 2.3.0.2.3
VDS достаточно мощный.
16 CORE CPU
32 ГБ RAM
500 ГБ SSD
1. Выяснить причину, что или какой скрипт, запрос отправляет сервер в даун. Устранить.
2. Ускорить работу сайта.
2.1 На основной странице и на всех других страницах, подгружается карта Яндекса от модуля доставки СДЭК.
Скрин: https://prnt.sc/kqxm3q Это тоже значительно замедляет работу сайта. Нужно убрать этот скрипт подгрузки Яндекс карт и сделать чтобы он подгружался только на странице оформления заказа.
адрес сайта/simplecheckout
2.2. Во время 150+ онлайн посетителей начинает подтормаживать страница оформления заказа и после каждого ввода в поля информации, обновление происходит по 15-20 секунд.
Скрин: https://prnt.sc/kqxowc
Нужно кешировать одинаковые запросы или ускорить, чтобы такого не наблюдалось.
2.3. На сайте подключены:
счётчик Яндекс метрики;
счётчик Google Analitycs;
Google Tag;
Criteo; - Сервис ремаркетинга рекламы
JivoSite; - Онлайн чат для общения с пользователями
Можно ли все сторонние ресурсы перечисленные выше, подгружать после полной загрузки сайта? спустя 2-3 секунды? Ускорит ли этот загрузку страницы.
3. В google pagespeed уменьшить показатели красного, это то что сильно замедляет скорость загрузки страницы:
Все внесенные правки не должны затронуть функционал сайта.
Для спасения текущего печального положения сайта, подключил к сайту CDN CloudFlare, который
кеширует и сжимает: css, html, javascript, ускоряет загрузку javascript, оптимизирует изображение.
Без CDN сайт открывается по 5~6 секунд.
Так же установил модуль кеширования страниц (ситуацию не спасло)
V2pagecache - кэширование (ускорение) opencart
https://github.com/budgetneon/v2pagecache
Было замечено что из Украины сайт грузится за доли секунды. 1~2. Видимо Украина блокирует сервисы Яндекса, точной причины не известно. Но из Украины сайт летает.
Нужен ответственный и грамотный человек, который оптимизирует работу сайта.
Если вы ознакомились с т.з и не робот, то в начале сообщения поставьте +.
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