Здравствуйте, Нужно создать чат-бот для Facebook. Основные умения чат бота дать информацию: о фирме, о услугах, метод взаимодействия с клиентом, призыв и силка на регистрацию проведения вебинара. Сфера деятельности: юридические услуги. Язык бота ...
Исправить и доработать сайт на платформе MS Azure
1. На главную страницу необходимо добавить заголовок с формой захвата,
2. на все формы захвата необходимо прицепить согласие на обработку персональных данных,
3. Решить проблему с google-картой в контактах
4. добавить активный номер телефона в правый верхний угол (плашка меню) вместо уже поставленных иконок соцсетей
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