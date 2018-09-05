Исправить и доработать сайт на платформе MS Azure

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка132 просмотра

1. На главную страницу необходимо добавить заголовок с формой захвата,   

2. на все формы захвата необходимо прицепить согласие на обработку персональных данных,   

3. Решить проблему с google-картой в контактах   

4. добавить активный номер телефона в правый верхний угол (плашка меню) вместо уже поставленных иконок соцсетей  

7 лет назад
kuzminnick
Николай 
47 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров