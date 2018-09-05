Нужно написать скрипт на GCODE для Mach3. Скрипт будет запущен на 3х осевом ЧПУ станке портального типа. Вся суть и сложность скрипта заключается в цикле, нужно написать цикл, количество итераций в ...
Выполнить работы на сайте по ТЗ
1) Сайт: http://niva.xyz.s40.hhos.ru, шаблон Disputo (https://themeforest.net/item/disputo-wordpress-bbpress-forum-theme/21584099)
СПИСОК РАБОТ:
- Поменять наименование первого поста на форуме со слова "пост" на крупное название темы
- Добавить Фотогалерею, с обложкой, описаниями, вложениями
- Дать возможность пользователям заливать свои фото, с предварительной модерацией
- Проверить все сообщения от сайта на почту на предмет кавычек в письмах
- На кнопке отправки сообщения вместо «готово» написать «отправить»
- Разобраться в чем разница между «подписаться на тему" и «уведомлять меня об ответах в теме» и убрать одно из них
- Как ответить на сообщение пользователяв теме (не в личных сообщениях)
- Разобраться с ролями и их правами (понять что есть у каждой, в идеале сократить их до - пользователь, модератор, администратор)
- Найти как сделать рассылку всем участникам форума
- Гиперссылки на главной странице (Перейти в ФОРУМ ПОСЕЛКА ЗДЕСЬ, Узнать КАК ПРОЕХАТЬ В ПОСЕЛОК ЗДЕСЬ) сделать на соответствующие страницы
- На главной внизу поменять почту с [email protected] на [email protected]
- Узнать, как поменять текст в футере
- Страница «Как проехать» (http://niva.xyz.s40.hhos.ru/map/) - поменять логотип вверху страницы на текстовый блок
- Сделать голосование в форуме
- Закрыть картинки и ссылки для тех, кто не зарегистрирован
- Модерация регистрации
- Найти «жалобу» на сообщение
Заявки фрилансеров
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