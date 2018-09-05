Выполнить работы на сайте по ТЗ

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка185 просмотров

1) Сайт: http://niva.xyz.s40.hhos.ru, шаблон Disputo (https://themeforest.net/item/disputo-wordpress-bbpress-forum-theme/21584099)

СПИСОК РАБОТ:

  • Поменять наименование первого поста на форуме со слова "пост" на крупное название темы
  • Добавить Фотогалерею, с обложкой, описаниями, вложениями
  • Дать возможность пользователям заливать свои фото, с предварительной модерацией
  • Проверить все сообщения от сайта на почту на предмет кавычек в письмах
  • На кнопке отправки сообщения вместо «готово» написать «отправить»
  • Разобраться в чем разница между «подписаться на тему" и «уведомлять меня об ответах в теме» и убрать одно из них
  • Как ответить на сообщение пользователяв теме (не в личных сообщениях)
  • Разобраться с ролями и их правами (понять что есть у каждой, в идеале сократить их до - пользователь, модератор, администратор)
  • Найти как сделать рассылку всем участникам форума
  • Гиперссылки на главной странице (Перейти в ФОРУМ ПОСЕЛКА ЗДЕСЬ, Узнать КАК ПРОЕХАТЬ В ПОСЕЛОК ЗДЕСЬ) сделать на соответствующие страницы
  • На главной внизу поменять почту с [email protected] на [email protected]
  • Узнать, как поменять текст в футере
  • Страница «Как проехать» (http://niva.xyz.s40.hhos.ru/map/) - поменять логотип вверху страницы на текстовый блок
  • Сделать голосование в форуме
  • Закрыть картинки и ссылки для тех, кто не зарегистрирован
  • Модерация регистрации
  • Найти «жалобу» на сообщение
WordPress
7 лет назад
savorygroup
Андрей 
51 год
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров