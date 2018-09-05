Доработка на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Доработать сайт на Битриксе.

Нужно доработать или разработать текущий функционал интернет-магазина 

Сделать интеграция сайта с различными сторонними сервисами

Сделать доработку мобильной версии 

Детальное тз предоставлю заинтересованным

7 лет назад
ptencov_il
34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров