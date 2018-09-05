Доработка вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок107 просмотров

На сайте отображается более 40 проектов получаеися длинный слайдер очень утомительно, хотелось бы оптимизировать его создать фильтр чтобы при нажатии пропадали бы не нужные и оставались бы только нужные проекты,  например Интерьер, экстерьер, дизайт и тд и тп, сроки и бюджетность приветствуется.

WordPress
7 лет назад
nemoss
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров