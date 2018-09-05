На сайте интернет-магазина на битрикс "1С-Битрикс: Управление сайтом 15.5.1" нужно установить фильтр товаров. Что фильтр должен уметь: 1. При добавлении свойства в фильтр, чтобы для страницы с результатами фильтрации можно было задать свои теги ...
Доработка вордпресс
На сайте отображается более 40 проектов получаеися длинный слайдер очень утомительно, хотелось бы оптимизировать его создать фильтр чтобы при нажатии пропадали бы не нужные и оставались бы только нужные проекты, например Интерьер, экстерьер, дизайт и тд и тп, сроки и бюджетность приветствуется.
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