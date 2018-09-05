Написать скрипт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок149 просмотров

Нужно написать скрипт, который будет постоянно следить за изменениями сайта, и который будет в кратчайшие сроки оповещать об этих изменениях(к примеру высылая письмо на почту)

7 лет назад
guest_15361419864944
7 лет в сервисе
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7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров