Необходимо выполнить проект на CMS Битрикс. Версия лицензии Бизнес CMS Битрикс установлена и настроена на нашем сервере. Шаблоны и основная верстка настроена. Требуется запрограммировать следующие блоки: Блок авторизации пользователей системы. ...
Написать скрипт
Нужно написать скрипт, который будет постоянно следить за изменениями сайта, и который будет в кратчайшие сроки оповещать об этих изменениях(к примеру высылая письмо на почту)
Заявки фрилансеров
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