Доработать сайт на вордпресс

Требуется доработать сайт и моб. версию (WP). Вот категории, которые необходимо добавить в каталог и соответственно привести в надлежащий вид:

-прозрачный шифер волновой и плоский

-прозрачный шифер армированный стекловолоконный

-прозрачный шифер для навеса

-пр.шифер для теплицы

-прозрачная кровля

в каждой категории должен быть товар, т.е. товар и описание (описание сброшу ориентировочно 5-6 августа). Товар прозрачный шифер волновой и пр.шифер плоский, будет повторяющийся в каждой подкатегории. Пример товара и характеристик к товару см.по ссылке: fibroplastточкаcomточкаua/product/ . Товар должен быть не картинкой, а товаром, желательно, кликабельным. + нужно поменять ссылку на кнопке каталог на гл. странице внизу под текстом, так чтобы ссылка вела на категорию пр.шифер волновой и плоский. + исправить увиденные ошибки на сайте.