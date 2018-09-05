Доработать сайт на вордпресс

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Закрыт3 заявки123 просмотра

Требуется доработать сайт и моб. версию (WP). Вот категории, которые необходимо добавить в каталог и соответственно привести в надлежащий вид:

-прозрачный шифер волновой и плоский

-прозрачный шифер армированный стекловолоконный 

-прозрачный шифер для навеса 

-пр.шифер для теплицы 

-прозрачная кровля

в каждой категории должен быть товар, т.е. товар и описание (описание сброшу ориентировочно 5-6 августа). Товар прозрачный шифер волновой и пр.шифер плоский, будет повторяющийся в каждой подкатегории. Пример товара и характеристик к товару см.по ссылке: fibroplastточкаcomточкаua/product/ . Товар должен быть не картинкой, а товаром, желательно, кликабельным. + нужно поменять ссылку на кнопке каталог на гл. странице внизу под текстом, так чтобы ссылка вела на категорию пр.шифер волновой и плоский. + исправить увиденные ошибки на сайте.

WordPress
7 лет назад
ilyaduboww
Илья 
33 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв

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