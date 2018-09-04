Программа-агрегатор для ПК + приложение для мобильного устройства

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки142 просмотра

Программу агрегатор для продаж услуг в интернете. чуть позже приложение для Android  и Apple

Android
7 лет назад
guest_15360914956168
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров