Нужно немного подправить алгоритм работы одного бота.
Подключить платежный шлюз Xsolla на modx revo + minishop2
На сайте easylvl.com/
Нужно подключить и настроить платежки от xsolla, синхронизировать это все с minishop2 и разными калькуляторами с карточки товара.
Настроить процесс оформления заказа, корзину, отправку писем для покупателя при оформлении заказа. Полностью весь процесс оформления заказа.
Кроме xsolla добавить кнопку paypal он уже подключен на сайте, нужно будет вывести как отдельный выбор.
Реализовать систему скидочных купонов.
Все это должно корректно работать с валютами евро, рубль и доллар.
Все это должно корректно отображаться на всех актуальных браузерах и мобильных устройствах и работать без багов и нареканий.
Без предоплат. Могу работать по БС
Заявки фрилансеров
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