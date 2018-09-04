Доработать сайт на вп

Добрый день.

Сайт: http://fortunaservis.com

Вот две страницы:

1. http://fortunaservis.com/%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B8/

На нее должен быть переход отсюда: http://prntscr.com/kqdg3x из каталога изделий + надо всем подкатегориям привязать эту страницу с возможностью редактирования

При нажатии на цвет он должен меняться: http://prntscr.com/kqdgsg

как напримере вот этого сайта: http://4kraski.ru/katalog-tovarov/futbolki/

2. С этой страницы при нажатии: http://prntscr.com/kqdh9k должен осуществляться переход на карточку товара:

http://fortunaservis.com/product/%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-starkcotton-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE-130/

(только эта страница у меня в архиве, которая верная на сто процентов. эта что по ссылке чуть недоработана)