Доработать сайт на вп

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Закрыт1 заявка107 просмотров

Добрый день. 

Сайт: http://fortunaservis.com 

Вот две страницы: 

1. http://fortunaservis.com/%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B8/ 

На нее должен быть переход отсюда: http://prntscr.com/kqdg3x из каталога изделий + надо всем подкатегориям привязать эту страницу с возможностью редактирования 

При нажатии на цвет он должен меняться: http://prntscr.com/kqdgsg 

как напримере вот этого сайта: http://4kraski.ru/katalog-tovarov/futbolki/ 

2. С этой страницы при нажатии: http://prntscr.com/kqdh9k должен осуществляться переход на карточку товара: 

http://fortunaservis.com/product/%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-starkcotton-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE-130/ 

(только эта страница у меня в архиве, которая верная на сто процентов. эта что по ссылке чуть недоработана)

7 лет назад
ilyaduboww
Илья 
33 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв

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