JQuery UI/Ajax Исправить ошибки в проекте после перехода на новую верс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка106 просмотров

Необходимо исправить ошибки по проекту после обновления/перехода на новую версию JQuery UI. 

Ознакомиться с задачаей подробно можно в офисе Заказчика. 

Исполнение работ на территории офиса Заказчика (центр города, Одесса). 

Оплата по договоренности с Испольнителем.

AJAXjQuery
7 лет назад
mitsudimir
Владимир 
51 год
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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