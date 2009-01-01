Мелкие доработки сайта на Drupal

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки255 просмотров

[table]ЗадачаТребуется внести некоторые мелкие доработки на сайте. CMS Drupal. Просьба писать тем кто хорошо разбирается в данной оси. Поднимаете у себя на хостинге архив сайта, вносите правки, утверждаем, оплачиваю, переносите сайт. 

Подробности кандидатам. Пишите скайп для связи. 

Свяжусь со всеми заинтересовавшими. 

Ознакомьтесь пожалуйста с условиями работы: Утверждаем проект, получаете оплату на ВМ, ЯД или Киви, передаете исходники проекта. Если они не устраивают, писать бессмысленно, лучше уделите ваше драгоценное время другим проектам. [/table]

Drupal
7 лет назад
ivansmir81
Иван 
70 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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