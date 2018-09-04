Парсинг товаров

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Закрыт7 заявок183 просмотра

Добрый день. Нужно сделать парсинг товаров с сайтов: http://raysport-shop.ru/   https://fightwear.ru/  https://www.sonsoodo.ru/ http://ayashi-sport.ru/ http://fight-space.ru/ на сайт http://www.unisportsib.com/ , с описанием, всеми хар-ми и определенной наценкой. Интересует готовность взяться за работу, стоимость и срок?

7 лет назад
Vladimir_I
Ильчишин 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв

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