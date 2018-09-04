Выгрузка для розетки Opencart 2.3 . Бюджет реальный, желательно в виде адаптированного модуля .
Парсинг товаров
Добрый день. Нужно сделать парсинг товаров с сайтов: http://raysport-shop.ru/ https://fightwear.ru/ https://www.sonsoodo.ru/ http://ayashi-sport.ru/ http://fight-space.ru/ на сайт http://www.unisportsib.com/ , с описанием, всеми хар-ми и определенной наценкой. Интересует готовность взяться за работу, стоимость и срок?
Заявки фрилансеров
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