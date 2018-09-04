Нужен специалист в технологии Unity 3D, эксперт WebGL. Необходимо: ускорить загрузку WebGL контента на сайте.возможно, дать консультацию нашим сотрудникам.О компании: VR, AR разработка. Создаем 3D туры на основе технологий WebGL. Сцена ...
Визуализация графиков и сортировок на основе данных из Google.Doc
Задача на основе данных из таблицы гугл.Док по выбраной колонке отображать рейтинг.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tn1ltE93v9sNaRw1R6uUgRc2nFtHKWiHmwZc-LalMMM/edit?usp=sharing
Рейтинг выводить в виде списка + гистграммы, как тут показано
http://yoursputnik.ru/wp-content/uploads/2013/10/5-video-card-performance-2013.png
Т.е. название сайта, далее бар (прямоугольник), чем больше значение, тем больше Бар. и далее численное значение.
Идея в том, что бы было 2 селекта -
1) первый селект по брендами (переходить на данные из таблиц по другим брендам) Аналогичная таблица, только другой бренд, другой список сайтов.
2) выпадающий список по характеристикам (столбцам из таблицы);
Значения селектов заранее известны (конечный список брендов и конечный список характеристик для сортировок).
Цель, что бы аяксом или другим скриптом без перезагрузкти страниц обновлялся рейтинг.
Рейтинг всегда будет упорядочен по убыванию.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Есть ленд, собран на тильде. Обычное копирование не работает. Предоставлю все блоки в нужном виде (jpeg, png). Надо заново собрать ленд ну либо ваш вариант получения копии ленда с минимальными затратамиВеб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно сделать визуализацию игры на canvas, d3, three,js, phaser, pixijs / или другие фреймворкиЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать копию темы Shopify для последующей загрузки. В финальном варианте нужна тема с папками с файлами liquid для дальнейшей кастомизации.Закрыт7 лет назад
Требуется установить на сайт плагин выбора цветовой палитры по фотографии. Пример того что нужно – palettegenerator.com/ Нужно чтоб пользователь загрузил фото онлайн и получил палитру преобладающих цветов фотографииВеб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется доработать поиск на сайте https://dev.kix.by/ получается на сайте переделана страница стандартного поиска, она разбивает товары на категории которых находится на сайте https://prnt.sc/kqd8lr это было сделано, т.к на главной есть список мобил, и ...Закрыт7 лет назад
Имеется сайт на вордпресс с установленной системой бронирования на 3-х базах отдыха. Система ищет доступные по датам места и бронирует. Наличие свободных мест выводится в процентном виде. Требуется сделать занятость номеров с выводом в ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Доработки по сайту CMS Bitrix в приложение т3 от вас жду вопросы и бюджет и сроки и процесс работы Спасибо огромное заранее!Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- Необходимо сделать связку между сайтом и гугл таблицей, таким образом, чтобы информация с сайта автоматически записывалась в опред. ячейки, опред. листа гугл таблиц - Необходимо внести возможность менять дату на сайте, чтобы простой ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Ищется мастер интеграций разных сервисов по API с использование вебхуков, который не боится сложных схем назначений ответсвенных в CRM c множественными проверками. Основные элементы системы: Битрикс24 Jivosite (онлайн + оффлайн + Яндекс.Диалоги ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад