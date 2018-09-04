Визуализация графиков и сортировок на основе данных из Google.Doc

Задача на основе данных из таблицы гугл.Док по выбраной колонке отображать рейтинг.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tn1ltE93v9sNaRw1R6uUgRc2nFtHKWiHmwZc-LalMMM/edit?usp=sharing

Рейтинг выводить в виде списка + гистграммы, как тут показано

http://yoursputnik.ru/wp-content/uploads/2013/10/5-video-card-performance-2013.png

Т.е. название сайта, далее бар (прямоугольник), чем больше значение, тем больше Бар. и далее численное значение.

Идея в том, что бы было 2 селекта -

1) первый селект по брендами (переходить на данные из таблиц по другим брендам) Аналогичная таблица, только другой бренд, другой список сайтов.

2) выпадающий список по характеристикам (столбцам из таблицы);

Значения селектов заранее известны (конечный список брендов и конечный список характеристик для сортировок).

Цель, что бы аяксом или другим скриптом без перезагрузкти страниц обновлялся рейтинг.

Рейтинг всегда будет упорядочен по убыванию.