Доработка поиска на opencart 2

Требуется доработать поиск на сайте https://dev.kix.by/

получается на сайте переделана страница стандартного поиска, она разбивает товары на категории которых находится на сайте https://prnt.sc/kqd8lr

это было сделано, т.к на главной есть список мобил, и через поиск они подбирали товары http://prntscr.com/kqd8y7

но он только работает если заходить с главной страницы

если вводить запросы через поиск, он не ищет, к примеру Защитное стекло ROCK умный поиск находит, но если нажать показать результат, на странице поиска ошибка

задача: показывать результаты поиска которые введены через поле поиск на стандартной странице поиска