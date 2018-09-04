Добавить на страницу контакты Адрес ...

Добрый день!

На страницу контакты и в футер нужно добавить Адрес нашей компании со следующими требованиями.

Статья на эту тему - http://www.pima.com.ua/blog/prodvizhenie/prodvizhenie-v-google-maps/

Первым делом необходимо добавить на ваш сайт адрес компании в таком формате HTML:



имя вашей фирмы

индекс и город

улица, а также номер здания

страна



То есть нужно текст поменять на данные вашей компании и этот блок заключить в тег .

Далее вы должны добавить свою компанию в Google Earth: в программе С++ создаете файл с расширением .kml и вносите в него такую информацию:







описание сайта либо компании с парой главных ключевых слов

название компании, нужно чтобы оно не слишком отличалось от указанного в Гугл Maps



долгота (например 30.356992148968516), широта (например 50.43941259090269)







Название данному файлу можно дать любое, главное, чтобы оно было написано латинскими буквами. Сохраненный файл следует добавить в корневую папку вашего сайта

Также разместить в xml карту сайта такой текст:



нужно здесь прописать путь к созданному файлу .kml например - http://site.com/site.kml



Если же вы не разбираетесь, как разместить на сайте все вышеперечисленное, то можно создать эту карту и прописать путь самостоятельно. Для этого требуется создать в редакторе С++ файл и занести в него эти записи:

Название для карты можно придумать любое латинскими буквами. Далее нужно ее добавить на ваш сервис в корневую папку и внести в панель веб-мастеров поисковых систем

Все готово – ваша компания появилась в Картах Гугл. Теперь место ее расположения в выдаче поиска зависит от ваших стараний.

Оплата - в $

Сроки - 1день

Жду твою заявку)