Добавить на страницу контакты Адрес ...

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка205 просмотров

Добрый день!

На страницу контакты и в футер нужно добавить Адрес нашей компании со следующими требованиями.

Статья на эту тему - http://www.pima.com.ua/blog/prodvizhenie/prodvizhenie-v-google-maps/

Первым делом необходимо добавить на ваш сайт адрес компании в таком формате HTML:

  • имя вашей фирмы

  • индекс и город

  • улица, а также номер здания

  • страна

То есть нужно текст поменять на данные вашей компании и этот блок заключить в тег .

Далее вы должны добавить свою компанию в Google Earth: в программе С++ создаете файл с расширением .kml и вносите в него такую информацию:

  • описание сайта либо компании с парой главных ключевых слов
  • название компании, нужно чтобы оно не слишком отличалось от указанного в Гугл Maps
  • долгота (например 30.356992148968516), широта (например 50.43941259090269)
Название данному файлу можно дать любое, главное, чтобы оно было написано латинскими буквами. Сохраненный файл следует добавить в корневую папку вашего сайта

Также разместить в xml карту сайта такой текст:

  • нужно здесь прописать путь к созданному файлу .kml например - http://site.com/site.kml
Если же вы не разбираетесь, как разместить на сайте все вышеперечисленное, то можно создать эту карту и прописать путь самостоятельно. Для этого требуется создать в редакторе С++ файл и занести в него эти записи:

Название для карты можно придумать любое латинскими буквами. Далее нужно ее добавить на ваш сервис в корневую папку и внести в панель веб-мастеров поисковых систем

Все готово – ваша компания появилась в Картах Гугл. Теперь место ее расположения в выдаче поиска зависит от ваших стараний.

Оплата - в $

Сроки - 1день

Жду твою заявку)

HTML
7 лет назад
vladymir777
Володимир 
41 год
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров