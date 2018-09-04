Ищу честного разработчика ПО на долгое время и на несколько этапов работ. Требуется программист для создания торговой консоли для биржи MOEX, получения данных через протокол биржи PLAZA2 Api. ПО сделано на WEB интерфейсе ...
Добавить на страницу контакты Адрес ...
Добрый день!
На страницу контакты и в футер нужно добавить Адрес нашей компании со следующими требованиями.
Статья на эту тему - http://www.pima.com.ua/blog/prodvizhenie/prodvizhenie-v-google-maps/
Первым делом необходимо добавить на ваш сайт адрес компании в таком формате HTML:
имя вашей фирмы
индекс и город
улица, а также номер здания
страна
Далее вы должны добавить свою компанию в Google Earth: в программе С++ создаете файл с расширением .kml и вносите в него такую информацию:
- описание сайта либо компании с парой главных ключевых слов
- название компании, нужно чтобы оно не слишком отличалось от указанного в Гугл Maps
- долгота (например 30.356992148968516), широта (например 50.43941259090269)
Также разместить в xml карту сайта такой текст:
- нужно здесь прописать путь к созданному файлу .kml например - http://site.com/site.kml
- xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
- xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9
- http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd">
- http://site.com/site.kml
- xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Все готово – ваша компания появилась в Картах Гугл. Теперь место ее расположения в выдаче поиска зависит от ваших стараний.
Оплата - в $
Сроки - 1день
Жду твою заявку)
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