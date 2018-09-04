Создание ПО для биржи MOEX через протокол PLAZA2

Ищу честного разработчика ПО на долгое время и на несколько этапов работ.

Требуется программист для создания торговой консоли для биржи MOEX, получения данных через протокол биржи PLAZA2 Api.

ПО сделано на WEB интерфейсе (с помощью использования готовых графических библиотек JS (p5.js, D3), с учетом объемов данных и упором на производительность, можно с использованием чистового HTML или отдельным ПО на усмотрение разработчика)

Полное ТЗ в файле.

Оплата ТОЛЬКО честная сделка, другие варианты не обсуждаются и повлекут за собой отказ.

Данная работа не одноразовая, при удачном исполнение данной работы, разработчику будет представлено еще работы по улучшению.

Работа только честная сделка + договор о неразглашение конфиденциальной информации и передачи данных третьим лицам. (потребуются Ваши паспортные данные) Другие варианты не рассматриваю.