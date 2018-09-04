Нужно разработать функционал, позволяющий фильтровать функционал в зависимости от геолокации пользователя. Если он в Москве, например, то не может взаимодействовать с элементами, относящимся к регионам. Подробно тет-а-тет
Создание ПО для биржи MOEX через протокол PLAZA2
Ищу честного разработчика ПО на долгое время и на несколько этапов работ.
Требуется программист для создания торговой консоли для биржи MOEX, получения данных через протокол биржи PLAZA2 Api.
ПО сделано на WEB интерфейсе (с помощью использования готовых графических библиотек JS (p5.js, D3), с учетом объемов данных и упором на производительность, можно с использованием чистового HTML или отдельным ПО на усмотрение разработчика)
Полное ТЗ в файле.
Оплата ТОЛЬКО честная сделка, другие варианты не обсуждаются и повлекут за собой отказ.
Данная работа не одноразовая, при удачном исполнение данной работы, разработчику будет представлено еще работы по улучшению.
Работа только честная сделка + договор о неразглашение конфиденциальной информации и передачи данных третьим лицам. (потребуются Ваши паспортные данные) Другие варианты не рассматриваю.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $60
Существует Доска объявлений. Работает по принципу Авито. Реклама осуществляется по принципу аукциона, т.е кто выше ставку сделал, тот и на первом месте. Нужно написать скрипт PHP для 4-х объявлений. 1) Между смещением с рекламного ...Закрыт7 лет назад
Нужен ответственный исполнитель, хорошо знающий YII 2. Информация по сайту. 1. Структура: https://drive.google.com/open?id=1Scr1rQP6OhOnKxbAAXLovFwOi9fGEGbP. Для запуска реализуется часть оранжевых страниц. Макеты этих страниц:Посадочная курорта: https://drive.google.com/open?id=1H7sNa_C-DXdcKQAh78E2HRZsrLZLjnRgПосадочная отеля (тут страница по типу Booking.com): https://drive.google.com/open?id=1yOg2B5snEdUFWSCIEO709zadHTI8LHOGПредложения отеля (отличается от посадочной конкретными датами и соответствующими предложениями): https://drive.google.com/open?id=1IYoJOYs9OaX5ZRN5nK5emxSClWGdZ9_bПоиск ...Закрыт7 лет назад
Создать сайт с лотереями только честнымиЗакрыт7 лет назад
создать пирамидуЗакрыт7 лет назад
- Веб-программирование9 заявокЗакрыт7 лет назад
со спавном мини играми, чтобы он был красивый, и обязательно защита от взлома читеров и гриферовЗакрыт7 лет назад
Текст Овен и Характеристики знака точно также, только сверху и была возможность редактрирования Фон (чтобы была возможность загрузить (сменить) картинку и фон сразу поменялся) также во всех разделах была возможность сменить ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо создать (разметить) базу в 1С УТ11 таким образом, чтобы происходила без ошибок двухсторонняя синхронизация Товаров и ТП (включая картинки) с сайтом интернет магазина под Битрикс без ошибок.Закрыт7 лет назад
Общее ТЗ по ссылке https://docs.google.com/document/d/1aqQgge4CEBGkLKl_G0ti6MynA4rcBJQrMuIvrKC0HUE/edit?usp=sharing Опыт работы со Steam API. Дизайн уже есть. Поэтапная оплата.Закрыт7 лет назад