Шаблон в Unity3D

Текст Овен и Характеристики знака точно также, только сверху и была возможность редактрирования

Фон (чтобы была возможность загрузить (сменить) картинку и фон сразу

поменялся) также во всех разделах была возможность сменить отдельно

Разделы: (также в рамке, но каждая с новой строки , текст редактировался) чтобы

мог добавить (удалить) еще доп раздел сам в шабе

На сегодня

На завтра

На неделю

На месяц

При нажатии на любой раздел появлялась реклама адмоб (просто напиши куда код вставить в шабе) ну и снизу как на шаблоне также

Сам гороскоп на каждый раздел отдельный txt файл (если нельзя txt, то чтобы

куда то мог загрузить базу гороскопов), чтобы рандомно брался текст из

любой 1 строчки. Весь гороскоп будет в одну строчку (мне нужен сам

шаблон, так что текст напишите любой, потом сам изменю)

Выглядил гороскоп чтобы также как скрине в рамке

Нужно максимально похожее

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