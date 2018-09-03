Шаблон в Unity3D

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Закрытнет заявок115 просмотров

Текст Овен и Характеристики знака точно также, только сверху и была возможность редактрирования 

Фон (чтобы была возможность загрузить (сменить) картинку и фон сразу

поменялся) также во всех разделах была возможность сменить отдельно 

Разделы: (также в рамке, но каждая с новой строки , текст редактировался) чтобы

мог добавить (удалить) еще доп раздел сам в шабе  

На сегодня 

На завтра 

На неделю 

На месяц 

При нажатии на любой раздел появлялась реклама адмоб (просто напиши куда код вставить в шабе) ну и снизу как на шаблоне также 

Сам гороскоп на каждый раздел отдельный txt файл (если нельзя txt, то чтобы

куда то мог загрузить базу гороскопов), чтобы рандомно брался текст из

любой 1 строчки. Весь гороскоп будет в одну строчку (мне нужен сам

шаблон, так что текст напишите любой, потом сам изменю) 

Выглядил гороскоп чтобы также как скрине в рамке 

Нужно максимально похожее

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7 лет назад
gymanoidw
Владимир 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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