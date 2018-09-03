Необходимо создать (разметить) базу в 1С УТ11 таким образом, чтобы происходила без ошибок двухсторонняя синхронизация Товаров и ТП (включая картинки) с сайтом интернет магазина под Битрикс без ошибок.
Шаблон в Unity3D
Текст Овен и Характеристики знака точно также, только сверху и была возможность редактрирования
Фон (чтобы была возможность загрузить (сменить) картинку и фон сразу
поменялся) также во всех разделах была возможность сменить отдельно
Разделы: (также в рамке, но каждая с новой строки , текст редактировался) чтобы
мог добавить (удалить) еще доп раздел сам в шабе
На сегодня
На завтра
На неделю
На месяц
При нажатии на любой раздел появлялась реклама адмоб (просто напиши куда код вставить в шабе) ну и снизу как на шаблоне также
Сам гороскоп на каждый раздел отдельный txt файл (если нельзя txt, то чтобы
куда то мог загрузить базу гороскопов), чтобы рандомно брался текст из
любой 1 строчки. Весь гороскоп будет в одну строчку (мне нужен сам
шаблон, так что текст напишите любой, потом сам изменю)
Выглядил гороскоп чтобы также как скрине в рамке
Нужно максимально похожее
Оплата только через безопасную сделку
Заявки фрилансеров
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